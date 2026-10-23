Santa Cruz anuncia a contratação de Raphael Rezende como consultor de scout

A Cobra Coral oficializou mais um nome do seu novo departamento de futebol para 2027

Raphael Rezende com taça da Libertadores 2024 (Vitor Silva/Botafogo)

Após anunciar Eduardo Freeland como novo executivo, o Santa Cruz oficializou mais um nome para o seu departamento de futebol em 2027. Trata-se de Raphael Rezende, que chega ao clube com a função de consultor de scout.

Segundo o clube, o profissional atuará ajudando na estruturação de processos de análise, monitoramento e avaliação de atletas. Raphael participará da montagem do elenco coral juntamente com SAF, com foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Da carreira no jornalismo ao mercado no Botafogo

Formado em Jornalismo, Raphael Rezende construiu boa parte de sua carreira na TV Globo. Ele ingressou na emissora em 2006, inicialmente como estagiário do SporTV, e passou a atuar como comentarista esportivo em 2009.

Após quase 16 anos na empresa, deixou a televisão em janeiro de 2022 para assumir o cargo de head scout do Botafogo. A função consistia em analisar atletas disponíveis no mercado e indicar nomes que pudessem reforçar o elenco alvinegro.

Com a consolidação da SAF liderada por John Textor, o profissional passou a coordenar o departamento de scout, ampliando sua participação no planejamento do futebol e na identificação de reforços.

Passagem pelo Botafogo teve títulos e saída em 2026

Raphael trabalhou no Botafogo por aproximadamente quatro anos, período que incluiu a fase mais vitoriosa da história do clube carioca.

Em 2024, o Alvinegro conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Ele deixou o clube em fevereiro de 2026, em meio a um processo de redução de custos e mudanças na estrutura administrativa da SAF.

Em entrevista ao Lance!, publicada em março, Raphael comentou o encerramento desse ciclo e avaliou que o contexto de crise institucional vivido pelo Botafogo contribuiu para os problemas enfrentados nos bastidores. Apesar da saída, destacou o aprendizado acumulado durante o período.



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