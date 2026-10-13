Santa Cruz: Bruno Rodrigues viaja ao Rio para reuniões com a nova SAF e planeja 2027

Presidente Tricolor se reunirá com Thairo Arruda e outros representantes para discutir orçamento, elenco e permanência de Cristian de Souza

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, viajou ao Rio de Janeiro para participar de reuniões com representantes da nova SAF do clube.

Os encontros estão previstos para esta terça-feira (13) e quarta-feira (14), com retorno do dirigente ao Recife na quinta-feira (15).

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

O principal objetivo das reuniões é alinhar o planejamento do Santa Cruz para a temporada de 2027, quando o clube voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro após nove anos.

Planejamento para a Série B

Entre os representantes da SAF que participarão dos encontros está Thairo Arruda, futuro CEO da SAF do Tricolor. A expectativa é definir as diretrizes para a próxima temporada, considerando os desafios esportivos e financeiros de uma competição nacional mais exigente.

Na pauta, estão questões como orçamento, estruturação do departamento de futebol e decisões relacionadas à montagem do elenco.

O planejamento será importante para que o Tricolor organize a preparação para o retorno à segunda divisão, disputada pela última vez em 2017.

Futuro de Cristian de Souza

Outro assunto em discussão será a permanência do técnico Cristian de Souza. O treinador faz parte da estrutura atual do departamento de futebol, mas a continuidade para 2027 será avaliada em conjunto pela presidência e pelos representantes da SAF.

Cristian teve o contrato renovado automaticamente após a conquista do acesso à Série B. O presidente Bruno Rodrigues já manifestou o desejo de manter o treinador para a próxima temporada, mas ressaltou que a decisão não será tomada de forma isolada.

A definição sobre a comissão técnica integra as decisões estratégicas que precisam ser encaminhadas para a próxima temporada. A avaliação também deve considerar o perfil da equipe e a estrutura necessários para a disputa da Série B.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão