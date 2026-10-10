Santa Cruz perde para eliminado Botafogo-PB e deixa escapar vaga na final da Série C

Cobra Coral, que voltará à Segundona em 2027, encerra sua participação na temporada após partida no Almeidão

Santa Cruz foi derrotado pelo Botafogo-PB (João Neto/Botafogo-PB)

Com o acesso à Série B já garantido, o Santa Cruz foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-PB neste sábado (10), no Almeidão, em João Pessoa.

Com o resultado, a Cobra Coral terminou na segunda posição do Grupo B e ficou de fora da final da Série C.

No outro jogo da chave pela última rodada do quadrangular, o Maringá venceu o Floresta por 2 a 0, assumiu a liderança e confirmou sua vaga na decisão.

Assim, com o grande objetivo do ano já garantido, a Cobra Coral encerrou sua temporada de 2026.

O jogo

Com o estádio praticamente vazio, o primeiro tempo da partida em João Pessoa foi de pouca emoção, com poucas chances para os dois lados.

Mesmo já eliminado e com um time praticamente reserva, o Botafogo-PB teve mais posse de bola e chegou algumas vezes à grande área, mas sem levar perigo ao goleiro Thiago Coelho.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Santa Cruz cresceu no jogo e criou chances com Pedro Favela, Matheus Vinícius e Ronald.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Tricolor manteve o ritmo e dominou as ações ofensivas, com Renato, que atuou como lateral-direito, aparecendo no campo de ataque.

Aos 10 minutos, Pedro Favela arriscou mais uma vez, dessa vez com um forte chute de longa distância, obrigando Leandro Nink a trabalhar.

A resposta do Belo veio com Kayon, que recebeu um bom passe e finalizou cara a cara com Thiago Coelho, mas o goleiro da Cobra Coral fez bela defesa.

Aos 20 minutos, o técnico Cristian de Souza já havia feito quatro mudanças, reforçando o meio-campo com três volantes.

Porém, quem abriu o placar, aos 38 minutos, foi o Botafogo-PB. Dudu Hatamoto acertou um belo chute e venceu o goleiro Thiago Coelho.

Em busca do empate para seguir na disputa pelo título, o Tricolor foi para cima, mas não conseguiu alterar o placar.

Ficha do jogo

Botafogo-PB 1

Leandro Nink; Léo Pereira, Octavio, Saimon e Bull (PK); Caio Garcia (Lucas Cândido), Thallyson (Giovani) e Nenê; Diego Tavares (Gustavo), Rodolfo Tavares e Kayon (Dudu Hatamoto). Técnico: Victor Ferraz.

Santa Cruz 0

Thiago Coelho; Renato, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Willian Jr. (João Pedro); Ronald (Alex Ruan), Eron (Matheus Cadorini) e Everaldo (Andrey). Técnico: Cristian de Souza.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Gol: Dudu Hatamoto (38'/2ºT) (Botafogo-PB)

Cartões amarelos: Saimon (Botafogo-PB); Everaldo (Santa Cruz)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do Rio de Janeiro)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)