Santa Cruz perde para eliminado Botafogo-PB e deixa escapar vaga na final da Série C
Cobra Coral, que voltará à Segundona em 2027, encerra sua participação na temporada após partida no Almeidão
Publicado: 10/10/2026 às 19:09
Santa Cruz foi derrotado pelo Botafogo-PB (João Neto/Botafogo-PB)
Com o acesso à Série B já garantido, o Santa Cruz foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-PB neste sábado (10), no Almeidão, em João Pessoa.
Com o resultado, a Cobra Coral terminou na segunda posição do Grupo B e ficou de fora da final da Série C.
No outro jogo da chave pela última rodada do quadrangular, o Maringá venceu o Floresta por 2 a 0, assumiu a liderança e confirmou sua vaga na decisão.
Assim, com o grande objetivo do ano já garantido, a Cobra Coral encerrou sua temporada de 2026.
O jogo
Com o estádio praticamente vazio, o primeiro tempo da partida em João Pessoa foi de pouca emoção, com poucas chances para os dois lados.
Mesmo já eliminado e com um time praticamente reserva, o Botafogo-PB teve mais posse de bola e chegou algumas vezes à grande área, mas sem levar perigo ao goleiro Thiago Coelho.
Nos minutos finais da primeira etapa, o Santa Cruz cresceu no jogo e criou chances com Pedro Favela, Matheus Vinícius e Ronald.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Tricolor manteve o ritmo e dominou as ações ofensivas, com Renato, que atuou como lateral-direito, aparecendo no campo de ataque.
Aos 10 minutos, Pedro Favela arriscou mais uma vez, dessa vez com um forte chute de longa distância, obrigando Leandro Nink a trabalhar.
A resposta do Belo veio com Kayon, que recebeu um bom passe e finalizou cara a cara com Thiago Coelho, mas o goleiro da Cobra Coral fez bela defesa.
Aos 20 minutos, o técnico Cristian de Souza já havia feito quatro mudanças, reforçando o meio-campo com três volantes.
Porém, quem abriu o placar, aos 38 minutos, foi o Botafogo-PB. Dudu Hatamoto acertou um belo chute e venceu o goleiro Thiago Coelho.
Em busca do empate para seguir na disputa pelo título, o Tricolor foi para cima, mas não conseguiu alterar o placar.
Ficha do jogo
Botafogo-PB 1
Leandro Nink; Léo Pereira, Octavio, Saimon e Bull (PK); Caio Garcia (Lucas Cândido), Thallyson (Giovani) e Nenê; Diego Tavares (Gustavo), Rodolfo Tavares e Kayon (Dudu Hatamoto). Técnico: Victor Ferraz.
Santa Cruz 0
Thiago Coelho; Renato, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Willian Jr. (João Pedro); Ronald (Alex Ruan), Eron (Matheus Cadorini) e Everaldo (Andrey). Técnico: Cristian de Souza.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série C
Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)
Gol: Dudu Hatamoto (38'/2ºT) (Botafogo-PB)
Cartões amarelos: Saimon (Botafogo-PB); Everaldo (Santa Cruz)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do Rio de Janeiro)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)