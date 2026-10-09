Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz vence CSA nos pênaltis e avança pela primeira vez às oitavas
Em partida disputada no Rei Pelé, base do Tricolor eliminou os donos da casa e avançou de fase
Publicado: 09/10/2026 às 09:53
Jogadores do Sub-20 do Santa Cruz comemoram classificação (Reprodução/SCFC)
O Santa Cruz venceu o CSA nos pênaltis na última quinta-feira (9) e avançou pela primeira vez em sua história às oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.
A partida, que terminou empatada por 0 a 0 no tempo normal, foi disputada no Rei Pelé, em Maceió. Nas penalidades máximas, o Tricolor levou a melhor, vencendo por 5 a 3.
Na primeira fase, a Cobra Coral já havia passado pelo CSE, com uma vitória por 3 a 0, graças aos gols de Sansão e Hony, duas vezes.
Próximo adversário do Santa Cruz
O próximo adversário do Santa Cruz será definido ainda nesta sexta-feira (9), com o fim da segunda fase da competição.
O regulamento prevê que o índice técnico definirá os confrontos das oitavas de final, com a equipe de melhor campanha entre as classificadas enfrentando a de pior campanha, e assim por diante.
Palmeiras e Santos fecham a segunda fase nesta sexta-feira (9), às 20h, na Arena Barueri.
Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão