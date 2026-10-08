O que o Santa Cruz precisa para terminar na liderança geral da Série C e decidir título na Arena?

Tricolor enfrenta o Botafogo-PB neste sábado (10) e pode garantir o primeiro lugar do grupo e da classificação geral

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

Já garantido na Série B de 2027, o Santa Cruz entra em campo neste sábado (10), às 17h, contra o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

Além de buscar a classificação para a final da competição, o Tricolor tem a possibilidade de terminar na liderança da classificação geral.

Atualmente, o Santa ocupa a primeira colocação geral, com 40 pontos e 11 vitórias. Ferroviária, Maringá e Brusque aparecem logo atrás, todos com 38 pontos e dez vitórias.

No saldo de gols, o Tricolor também leva vantagem, com +8, empatado com a Ferroviária, enquanto o Brusque tem +6 e o Maringá, +4.

Vitória garante liderança geral

Se vencer o Botafogo-PB, o Santa Cruz chegará aos 43 pontos e 12 vitórias. Com isso, não poderá ser ultrapassado por nenhum dos concorrentes e terminará a primeira fase da Série C na liderança geral.

Um empate também pode manter o Santa na liderança geral, mas dependerá dos resultados de Ferroviária, Maringá e Brusque. Os três times têm 38 pontos e podem chegar a 41 caso vençam seus respectivos jogos.

Para garantir uma vaga na final, o Tricolor precisa terminar na liderança do Grupo B, o que acontecerá em caso de empate contra o Belo. Caso seja derrotado, a vaga ainda virá se o Maringá não vencer o Floresta.

Decisão na Arena de Pernambuco

Caso consiga terminar em primeiro lugar no seu grupo e também na classificação geral da Série C, o Santa Cruz terá uma vantagem importante na disputa pelo título.

O Tricolor fará o segundo jogo da final como mandante na Arena de Pernambuco. Dessa forma, poderá decidir o título diante da sua torcida.

Para alcançar esse cenário, porém, o Santa precisa primeiro confirmar a classificação para a decisão e garantir a liderança geral. Além do duelo contra o Botafogo-PB, a última rodada terá Maringá x Floresta, Brusque x Paysandu e Ferroviária x Inter de Limeira.

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