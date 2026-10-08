Santa Cruz: Veja os jogadores que mais atuaram na campanha do acesso

Autor do gol que garantiu a vaga na Série B, Pedro Favela foi quem mais vezes entrou em campo

Elenco do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz conseguiu seu grande objetivo da temporada ao garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2027.

Após terminar na oitava colocação da primeira fase, o time acumula uma sequência de sete jogos invicto, com quatro vitórias e três empates, e está próximo de se garantir também na final da Série C.

Ao todo, 39 atletas entraram em campo pelo Tricolor pelo menos uma vez na competição, e foi justamente o autor do gol que garantiu o acesso quem mais vezes atuou.

Pedro Favela é o jogador que mais jogou pelo Santa Cruz na Série C

O volante Pedro Favela, autor do gol no empate contra o Maringá, tem 22 jogos na Série C até o momento, sendo 21 como titular, e balançou as redes três vezes.

O meio-campista comentou, em coletiva na última quarta-feira (7), que vem atuando com três fraturas, mas pediu para seguir disponível para ajudar no acesso.

“Foi minha decisão (seguir jogando). O departamento médico falou que talvez eu teria que fazer uma cirurgia e ficaria de 20 a 30 dias fora. Imediatamente falei que não ia ficar sem jogar. Foi um sacrifício que valeu a pena”, afirmou.

Eurico e Ronald fecham o Top 3

O zagueiro Eurico e o atacante Ronald, que perderam alguns jogos do Quadrangular do Acesso por conta de lesões, fecham o Top 3 de jogadores do Santa Cruz que mais atuaram na Série C.

O defensor e o atacante somam 21 partidas, todas como titulares, com dois gols cada na campanha.

Veja os jogadores que mais jogaram pelo Santa Cruz na Série C

Pedro Favela – 22 jogos (21 como titular)



Eurico – 21 jogos (21 como titular)



Ronald – 21 jogos (21 como titular)



Everaldo – 20 jogos (19 como titular)



William Alves – 19 jogos (19 como titular)



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