Santa Cruz paga salários de setembro a jogadores, comissão e funcionários

Após quitar os vencimentos atrasados antes do acesso à Série B, clube busca retomar calendário de pagamentos no quinto dia útil do mês

Bruno Rodrigues e elenco do Santa Cruz após acesso (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz pagou, na última quarta-feira (7), os salários referentes ao mês de setembro de jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube.

O pagamento representa mais um passo na regularização financeira do Tricolor após um período de dificuldades ao longo da temporada.

Antes da partida contra o Maringá, no último sábado (3), que confirmou o acesso coral à Série B de 2027, o clube já havia quitado todos os salários atrasados.

A regularização ocorreu após o Santa Cruz receber R$ 6 milhões ligados à estrutura da nova SAF.

Objetivo é retomar calendário de pagamentos

Com os vencimentos em atraso regularizados e o salário de setembro pago, o próximo objetivo da gestão é retomar o calendário habitual de pagamentos.

A intenção é voltar a quitar os salários sempre no quinto dia útil de cada mês, como vinha ocorrendo na gestão do presidente Bruno Rodrigues antes do desequilíbrio financeiro enfrentado pelo clube em 2026.

Premiação pelo acesso

Além da regularização dos salários, o acesso à Série B também garantiu uma premiação milionária aos jogadores do Santa Cruz.

O chamado “bicho” pela conquista faz parte das recompensas previstas pela campanha que assegurou o retorno coral à segunda divisão nacional.

Santa Cruz quer vaga na final

O pagamento acontece na semana do último jogo do Santa Cruz no quadrangular da Série C.

O Tricolor encara o Botafogo-PB no próximo sábado (10), às 17h, no Almeidão, e precisa apenas de um empate para se garantir na final da competição nacional.



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