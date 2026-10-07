Herói do acesso, Pedro Favela jogou com três fraturas pelo Santa Cruz: 'Valeu a pena'

Volante sofreu duas fraturas nas mãos e outra em um dos dedos do pé durante a campanha do acesso à Série B

Pedro Favela, jogador do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O volante Pedro Favela confirmou que disputou parte da campanha do Santa Cruz na Série C com três fraturas.

Em coletiva nesta quarta-feira (7), o jogador, que marcou o gol do acesso, comentou a informação revelada pelo técnico Cristian de Souza, em entrevista ao podcast Homem em Campo, de que vinha atuando no sacrifício.

O atleta tinha duas fraturas nas mãos e outra em um dos dedos do pé, disse o treinador.

Segundo Favela, a decisão de continuar jogando partiu dele. O departamento médico chegou a indicar a possibilidade de cirurgia, que o deixaria entre 20 e 30 dias afastado.

“Foi minha decisão (seguir jogando). O departamento médico falou que talvez eu teria que fazer uma cirurgia e ficaria de 20 a 30 dias fora. Imediatamente falei que não ia ficar sem jogar. Foi um sacrifício que valeu a pena”, afirmou.

“A ficha ainda não caiu”

Após marcar o gol mais importante de sua trajetória no clube, Favela contou que ainda tenta assimilar o momento. O atacante revelou que passou as duas noites seguintes revendo o lance.

“A ficha ainda não caiu. Foram duas noites sem dormir direito, olhando o vídeo e sem acreditar que isso tinha acontecido comigo. No momento eu tive uma leitura muito boa”, disse.

Foco no título

Com o acesso garantido, o Santa Cruz ainda busca uma vaga na final da Série C. Para Favela, o objetivo agora é conquistar o título e coroar a campanha coral.

“Graças a Deus a gente conseguiu o acesso, um objetivo muito grande para o clube. Mas a gente precisa virar a página. O título vai coroar o nosso ano e mostrar a força do grupo, o quanto a gente se empenhou esse ano”, afirmou.

Início difícil e gol simbólico

Favela, que está no clube desde a última temporada, também relembrou as dificuldades enfrentadas no início de sua passagem pelo Santa Cruz. O volante citou problemas de adaptação e as críticas que recebeu.

“Minha trajetória aqui no Santa Cruz não foi fácil. O começo foi muito difícil para mim. Problemas de adaptação e críticas. Mas eu vejo por outro lado, tudo isso me deixou mais forte”, declarou.

O jogador também destacou o simbolismo de ter marcado o gol do acesso, especialmente pelo significado de seu sobrenome para a torcida coral.

“Acho que não é à toa, um cara que tem o sobrenome de Favela fazer o gol do acesso, é simbólico para essa torcida”, afirmou.

Agora, Pedro Favela e o Santa Cruz voltam as atenções para o Botafogo-PB. As equipes se enfrentam neste sábado (10), às 17h, no Almeidão, pela última rodada do quadrangular do acesso.



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