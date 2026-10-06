Santa Cruz: Conheça Dave Horin, novo investidor internacional da SAF

Executivo norte-americano tem mais de 30 anos de experiência na área financeira e integrou a Eagle Football Holdings

Dave Horin, investido da SAF do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais)

A SAF do Santa Cruz ganhou um novo investidor internacional. O empresário norte-americano Dave Horin passou a integrar a estrutura ligada à Matix Capital, responsável pelo controle da nova Sociedade Anônima do Futebol coral.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza, do Podcast Beberibe 1285.

Horin possui uma trajetória de mais de três décadas nas áreas de consultoria financeira, contabilidade e gestão executiva. O empresário é formado em Contabilidade pelo Baruch College, em Nova York, e também possui certificação como contador público nos Estados Unidos.

Antes de chegar ao futebol, o norte-americano acumulou passagens por empresas do setor financeiro. Entre as experiências estão a KPMG e a Jefferies, onde atuou na área de políticas contábeis e relatórios financeiros.

Também foi fundador e sócio-gerente da Chord Advisors, consultoria especializada em empresas em crescimento, companhias abertas e negócios de private equity.

Passagem pela Eagle Football

Entre 2023 e 2025, Horin esteve ligado à Eagle Football Holdings, grupo que era comandado por John Textor e que reúne investimentos no futebol, entre eles Botafogo e Lyon. Ele ocupou o cargo de diretor financeiro da holding e também integrou o conselho de administração.

Foi durante esse período que o empresário passou a ter contato com Danilo Caixeiro e Thairo Arruda, executivos que posteriormente fundaram a Matix Capital e assumiram a condução do projeto da nova SAF do Santa Cruz.

Horin deixou a Eagle em 2025, em meio a mudanças na estrutura do grupo e a divergências relacionadas ao modelo de gestão dos clubes.

Outros investidores internacionais

Horin se junta a outros nomes estrangeiros já apresentados na estrutura da SAF coral. O primeiro apresentado foi Paraj Tyle, empresário norte-americano de origem indiana, formado em Economia pela Carnegie Mellon University e com estudos na Yale School of Management.

Tyle esteve no Arruda durante a ratificação da nova SAF pelo Conselho Deliberativo e conversou com a imprensa em coletiva.

“Quero agradecer ao povo de Recife e aos torcedores do Santa Cruz pela grande recepção. Sei que esse clube tem mais de 110 anos de uma rica herança, que é agora nossa responsabilidade”, afirmou Paraj.

Depois, o grupo também apresentou o italiano Gianpaolo Callioni, radicado nos Estados Unidos e sócio da End-to-End Analytics, e o colombiano Carlos Garcia, fundador e CEO da LogistiX.



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