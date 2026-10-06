Cadorini celebra acesso do Santa Cruz e mira título da Série C: 'Felicidade enorme'

Recém-chegado ao clube, atacante celebrou a conquista e destacou a importância de ter participado da campanha do acesso

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Matheus Cadorini celebrou o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027 após o empate por 1 a 1 com o Maringá, no último sábado (3), na Arena de Pernambuco. O resultado garantiu o retorno do Tricolor à Segunda Divisão após nove anos.

Recém-chegado ao clube por empréstimo junto à Portuguesa, o jogador destacou a importância de ter participado da campanha e afirmou que viveu uma sensação de felicidade e gratidão pelo momento alcançado ao lado dos companheiros, da comissão técnica, dos funcionários e da torcida.

“É uma felicidade enorme poder fazer parte desse momento. Quando cheguei, sabia da responsabilidade e da importância que esse acesso tinha para o Santa Cruz, e hoje poder comemorar isso junto com meus companheiros, a comissão, os funcionários e a torcida é algo muito especial”, disse.

Cadorini entrou no segundo tempo da partida contra o Maringá e teve participação importante na reta final. O atacante quase marcou o gol da virada, que poderia ter garantido a vitória do Santa Cruz na noite que terminou com a festa pelo acesso.

Agora, foco no título

Apesar da comemoração pelo acesso, Cadorini já projetou a sequência da competição. O Santa Cruz ainda disputa a última rodada do Quadrangular e pode garantir uma vaga na final da Série C.

O atacante afirmou que o momento é de aproveitar a conquista junto com a torcida, mas também de manter o trabalho para terminar a competição da melhor maneira possível. O objetivo, agora, é buscar o título da Série C.

“Agora é aproveitar esse momento, comemorar com a torcida e continuar trabalhando para terminar a competição da melhor maneira possível, se Deus quiser, com o título”, afirmou Cadorini.



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