Após acesso, Cristian avalia trabalho no Santa Cruz: ‘Seis meses que pareceram seis anos’

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após garantir o sonhado acesso à Série B, Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, avaliou seu trabalho no clube.

Em entrevista à Rádio Jornal, o comandante da Cobra Coral, que foi anunciado em maio, com a competição já em andamento, relembrou momentos negativos, mas exaltou a resiliência para conquistar o objetivo da temporada.

“Tivemos alguns percalços. Acho que é normal, faz parte da nossa vida no futebol. As coisas não são só flores. Para conquistar, a gente tem que sofrer, aprender, errar e melhorar. Tudo isso aconteceu nestes seis meses que pareceram seis anos. Mas valeu a pena”, disse.

Gratidão a Bruno Rodrigues e aos torcedores

O treinador também citou a confiança passada por Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, relembrando sua contratação junto ao Amazonas.

“Devo muito pela confiança que Bruno depositou em mim. Era um treinador desconhecido no mercado de Pernambuco. Mas ele foi me buscar em Manaus e me deu essa felicidade de poder estar vivendo tudo isso”, declarou.

Além disso, Cristian não deixou de destacar o papel dos torcedores tricolores na campanha.

“A gente conseguiu colocar um clube dessa grandeza no cenário nacional, e principalmente com a paixão dessa torcida. Só quem está dentro do estádio pode descrever a força e a energia que tem a torcida do Santa Cruz. Eu sou um privilegiado”, finalizou.



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