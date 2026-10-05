Santa Cruz leva quase 118 mil torcedores à Arena e supera R$ 5 milhões em renda no Quadrangular

Tricolor teve média de 39,3 mil torcedores por partida e pode voltar a ter um último jogo como mandante em uma eventual final da Série C

Arena de Pernambuco durante jogo do acesso do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O acesso do Santa Cruz à Série B de 2027 também foi marcado por números expressivos fora de campo.

Nos três jogos como mandante pelo Quadrangular do Acesso da Série C, o Tricolor levou 117.930 torcedores à Arena de Pernambuco e arrecadou R$ 5.010.711,32 em renda bruta.

Com os números, a Cobra Coral registrou média de 39.310 torcedores por partida e R$ 1.670.237,11 de arrecadação em cada um dos três confrontos disputados em São Lourenço da Mata.

Público cresceu a cada jogo

A campanha do Santa Cruz na segunda fase começou com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, quando 27.479 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco. A partida gerou uma renda de R$ 1.100.030,44.

Na terceira rodada, diante do Floresta, o público subiu para 44.951 pessoas. O confronto, vencido pelo Tricolor por 1 a 0, teve renda de R$ 1.870.902,44.

Já na partida que confirmou o acesso à Série B, o estádio recebeu 45.500 torcedores para o empate por 1 a 1 com o Maringá. O público igualou o recorde da Arena de Pernambuco, enquanto a renda de R$ 2.039.778,44 passou a ser a maior da história do Santa Cruz.

Terceira renda milionária consecutiva

O duelo com o Maringá foi o terceiro jogo consecutivo do Santa Cruz na Arena com renda superior a R$ 1 milhão. O crescimento da arrecadação acompanhou a mobilização da torcida durante a campanha pelo acesso.

Somadas, as três partidas representam mais de R$ 5 milhões em renda bruta nos confrontos como mandante no Quadrangular.

Vaga na final terá novo jogo na Arena

Apesar de já ter garantido o principal objetivo da temporada, o Santa Cruz ainda tem uma meta pela frente na Série C: chegar à decisão da competição.

Líder do grupo com 11 pontos, o Tricolor precisa apenas de um empate contra o Botafogo-PB, no próximo sábado (10), às 17h, no Almeidão, para confirmar a primeira colocação e a vaga na final. Em caso de derrota, a equipe ainda avança se o Maringá não vencer o Floresta.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão