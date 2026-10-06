Jogo contra o Botafogo pode ser realizado em Caruaru, revela presidente do Santa Cruz

Em entrevista realizada nesta segunda-feira (5), o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revelou que negocia com o Botafogo-PB a possibilidade de alteração do local da partida de sábado a fim de garantir presença da torcida tricolor

Executivo do Santa Cruz, Alex Brasil, e o presidente, Bruno Rodrigues (Paulo Paiva/FPF)

O jogo do Santa Cruz contra o Botafogo-PB, marcado para o próximo sábado (10), pode sofrer uma mudança de local. Nesta segunda-feira (5), o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revelou em entrevista a possibilidade de a partida acontecer em Caruaru.

“Isso não tem nada acertado, a gente tem o desejo de que o nosso torcedor vá a campo. Então, com aquelas decisões judiciais, a gente não pode ir para o jogo lá na Paraíba”, pontuou o presidente no programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, fazendo referência à decisão de torcida única caso a partida aconteça em João Pessoa.

Bruno Rodrigues também diz que o desejo é dar esse último jogo do quadrangular como um presente para a torcida Tricolor.

“Se eles (o Botafogo-PB) conseguirem vender esse jogo para colocar em outra praça e derem esses ingressos para que a gente compre, a renda e o lucro vão ser deles. Aí a gente dá o presente para nossa torcida. A gente foi conversando muito sobre isso ao longo do dia, mas não tem nada certo. Estamos trabalhando para tentar mudar o jogo da Paraíba para outra praça", justificou.

Quando perguntado se o jogo está mais perto de ir para a Paraíba ou para Caruaru, o presidente desconversou. “A gente tá conversando ainda, pode até ser que seja em outro local. O importante é dar a oportunidade para que o nosso torcedor vá para o campo".

Conforme o presidente coral, as conversas com o Botafogo estão adiantadas, mas, pelo menos por enquanto, a partida que fecha o quadrangular decisivo da Série C está ainda marcada para João Pessoa.





