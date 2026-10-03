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Santa Cruz iguala recorde de público da Arena e registra maior renda de sua história no jogo do acesso

Com 45.500 torcedores, Tricolor repetiu marca alcançada em 2025 e arrecadou mais de R$ 2 milhões na partida contra o Maringá

Ivan Mota

Publicado: 03/10/2026 às 20:12

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Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco /Rafael Vieira/DP Foto

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

O acesso do Santa Cruz à Série B de 2027 foi marcado por números históricos também fora de campo.

No empate por 1 a 1 com o Maringá, neste sábado (3), o Tricolor levou 45.500 torcedores à Arena de Pernambuco, igualando o recorde de público do estádio. A partida também registrou a maior renda da história do clube, com R$ 2.039.778,44.

Veja também:

Público histórico

O número de 45.500 torcedores já havia sido alcançado duas vezes na Arena de Pernambuco.

O Santa Cruz levou a mesma quantidade ao estádio na derrota por 2 a 1 para o Barra-SC, pela ida da final da Série D de 2025, enquanto o Sport havia registrado a marca no empate sem gols com o Náutico, pelo jogo de volta da decisão do Pernambucano de 2024.

Maior renda da história

Além de igualar o recorde de público, o Santa Cruz estabeleceu uma nova marca financeira. A renda de R$ 2.039.778,44 superou os R$ 1.870.902 arrecadados no confronto contra o Floresta, até então a maior renda da história do clube.

Na ocasião, 44.951 torcedores acompanharam a vitória sobre os cearenses, resultado que deixou a equipe ainda mais perto da Série B.

Festa pelo acesso

O recorde aconteceu em uma partida decisiva para a história recente do Santa Cruz. Com o empate diante do Maringá, o Tricolor chegou aos 11 pontos e confirmou matematicamente o retorno à Série B, apenas dois anos depois de ter ficado sem divisão nacional.

Com a Arena lotada, a torcida viu Pedro Favela marcar o gol do acesso no segundo tempo, após Adeílson abrir o placar para os visitantes.

Maiores públicos da história da Arena de Pernambuco

  • 45.500 pessoas: Santa Cruz 1 x 1 Maringá (Série C 2026)
  • 45.500 pessoas: Santa Cruz 1 x 2 Barra-SC (Série D 2025)
  • 45.500 pessoas: Sport 0 x 0 Náutico (Pernambucano 2024)
  • 45.492 pessoas: Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz (Pernambucano 2024)
  • 44.951 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 Floresta (Série C 2026)

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