Botafogo-PB x Santa Cruz: Jogo em João Pessoa será com torcida única, diz presidente da FPF

Partida fecha Quadrangular do Acesso da Série C e pode garantir Tricolor na decisão da competição

Estádio Almeidão, em João Pessoa (Savyo Miguel / FPF)

Assim como no duelo na Arena de Pernambuco, a partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, no próximo sábado (10), às 17h, no Almeidão, terá torcida única.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, afirmou que o duelo em João Pessoa seguirá sem a presença de torcedores visitantes por conta de decisão judicial da Paraíba.

No duelo que abriu o Quadrangular do Acesso da Série C, o Tricolor venceu o Belo por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, que só contou com a torcida pernambucana.

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, a tendência é realmente de torcida única na partida que pode garantir o Santa Cruz, que já confirmou seu acesso à Série B, na final da competição.

Do outro lado, o Botafogo-PB, que ocupa a lanterna da chave, não tem mais chances de subir de divisão.

Relembre a recomendação do MP da Paraíba

O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) recomendou torcida única nos dois confrontos.

A recomendação foi motivada pelos episódios de violência registrados antes do empate por 2 a 2 entre Botafogo-PB e Santa Cruz, em agosto.

Na ocasião, houve confrontos entre torcedores em João Pessoa e ocorrências no entorno do Estádio Almeidão.

Antes da partida que abriu a segunda fase da Série C, o Santa Cruz se manifestou contra a decisão de torcida única.



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