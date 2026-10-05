Após acesso, o que ainda está em jogo para o Santa Cruz na Série C?

Vaga na final será definida na última rodada do Quadrangular, no Almeidão, contra o Botafogo-PB

Jogadores do Santa Cruz comemoram gol do acesso (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz conquistou seu principal objetivo da temporada ao confirmar o acesso no último sábado (3).

Com o empate por 1 a 1 diante do Maringá, na Arena de Pernambuco, jogadores e torcedores fizeram uma linda festa pela vaga na Série B, que o clube não disputava desde 2017.

Agora, o Tricolor terá ainda mais um jogo na segunda fase da competição, tendo como missão confirmar a vaga na final da Série C.

Além de encerrar um jejum sem taças, a possível conquista nacional pode trazer outros benefícios esportivos e financeiros ao clube.

O que o Santa precisa para chegar à final?

Na liderança do Grupo A, com 11 pontos, o Santa Cruz precisa de apenas um empate contra o Botafogo-PB, no próximo sábado (10), às 17h, em João Pessoa, para se garantir sem depender do outro jogo da última rodada.

Em caso de derrota, o Tricolor seguirá na liderança da chave caso o Maringá não vença o Floresta, no mesmo dia e horário, no Paraná.

Mais uma renda milionária

A vaga na final garantiria mais um jogo do clube na Arena de Pernambuco, que vem recebendo grandes públicos nos jogos do Quadrangular.

Na partida que garantiu o acesso, 45.500 torcedores estiveram no estádio, para uma renda de R$ 2.039.778,44, a maior da história do clube.

Assim, em uma possível final, há a expectativa de uma nova renda milionária, com a Arena mais uma vez lotada.

Fim do jejum de títulos

Além de ser uma conquista nacional, o possível título da Série C encerraria um incômodo jejum do Santa Cruz sem levantar taças.

A última vez que a torcida viu o clube campeão foi no Pernambucano de 2016, quando superou o Sport na final.

Na mesma temporada, a equipe também já havia vencido a Copa do Nordeste, ao passar pelo Campinense na decisão.

Vaga na 3ª fase da Copa do Brasil em caso de título

Além disso, o título da Série C garantiria uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027.

Na atual temporada, clubes da Série B receberam R$ 1,53 milhão pela participação nessa fase da competição de mata-mata.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão