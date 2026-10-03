Acesso para a Série B garante "bicho" milionário para os jogadores do Santa Cruz

O próximo objetivo é para chegar à final da Série C, que poderá ser conquistada na última rodada, contra o eliminado Botafogo (PB) em João Pessoa (PB)

Santa Cruz subiu para a Série B após empate com o Maringá (Rafael Vieira/DP Foto )

A confirmação do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (3), após empate por 1 a 1 com o Maringá na Arena de Pernambuco, rendeu uma premiação milionária para os jogadores do Santa Cruz. O chamado “bicho” é de R$ 3 milhões.

“O ano passado (acesso à Série C) a gente prometeu um bicho de R$ 2 milhões, e foi cumprido integralmente. Agora, está acertado um bicho de R$ 3 milhões. É um valor muito alto, mas a gente está conseguindo construir essa solução financeira. Estou muito tranquilo com relação a esse momento (financeiro) porque o pior já passou. Esse desequilíbrio financeiro foi criado pelos antigos investidores. Agora a gente vai equacionar esses débitos”, externou o presidente Bruno Rodrigues em entrevista à TV Jornal no mês passado.

O próximo objetivo é para chegar à final da Série C, que poderá ser conquistada na última rodada, contra o eliminado Botafogo (PB) em João Pessoa (PB). “Vamos pleitear também o título. Esse elenco merece muito”, enfatizou o vice-presidente Marcos Benevides.

Santa Cruz na Série B! Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk — Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026

MAIS DINHEIRO NO BOLSO

O elenco coral entrou em campo contra o Maringá com dinheiro no bolso. O Santa Cruz recebeu na sexta-feira (2) o valor de R$ 6 milhões referente ao adiantamento dos novos investidores da SAF.

O montante foi depositado na conta do clube e usado para a quitação de valores em aberto com jogadores e funcionários.

“Queria agradecer ao elenco, que acreditou e teve confiança de que iríamos acabar o campeonato em dia. O presidente Bruno Rodrigues foi o grande maestro, comandando as negociações com a SAF. Cumprimos todos os prazos e cumprimos os compromissos”, afirmou Marcos Benevides. O departamento financeiro do clube fez o último pagamento às 3h45 da manhã deste sábado (3).

Além dos vencimentos do elenco, o clube também fez o pagamento de outros valores atrasados. O recurso de R$ 6 milhões faz parte da operação de empréstimo DIP autorizada pela Justiça. O financiamento foi previsto no processo de recuperação judicial do Santa Cruz e está relacionado à transição para a SAF.

