Após euforia do acesso, Santa Cruz mira chegar à final da Série C

O Tricolor do Arruda joga pelo empate na última rodada para ir a mais uma final nacional

Jogadores do Santa Cruz em comemoração ao acesso à Série B (Rafael Vieira / DP Foto)

Passada a explosão e a euforia absoluta com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz agora mira chegar à final da Série C. O Tricolor do Arruda joga pelo empate na última rodada contra o Botafogo-PB para ir a mais uma final nacional em sua história.

Com o empate contra o Maringá no último sábado (3), a Cobra Coral chegou aos 11 pontos no Grupo B do Quadrangular de Acesso, podendo ser ultrapassada apenas pelo próprio Maringá, 2º com 8 pontos.

Pontuando contra o Belo no Almeidão, em partida marcada para o próximo sábado (10), o Santa Cruz confirma o primeiro lugar e a vaga na decisão. Essa confirmação também poderá ocorrer se o Dogão não vencer o Floresta no outro jogo do grupo.

Caso chegue à final, porém, o clube tricolor ainda não tem adversário definido. No Grupo C do Quadrangular de Acesso, Ferroviária, Inter de Limeira e Brusque ainda podem terminar na primeira posição. A Locomotiva lidera o grupo, mas só se garante na decisão vencendo na última rodada.

Possibilidade financeira e vaga em fase avançada da Copa do Brasil

Campeão pela primeira vez em 2013, um novo título de Série C significará para o Santa Cruz a participação em uma fase avançada da Copa do Brasil de 2027. Caso o Tricolor avance e vença a final da Terceira Divisão, estará garantido na terceira fase da próxima copa nacional.

No quesito financeiro, uma eventual final confirma um jogo a mais no calendário do Santa Cruz em 2026. Vindo de sua maior renda da história, com mais de R$ 2 milhões de bilheteria, a Cobra Coral ganharia a chance de mais um jogo com casa cheia na Arena de Pernambuco.



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