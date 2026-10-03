Pedro Favela celebra gol do acesso do Santa Cruz à Série B: 'Até agora sem acreditar'

Autor do empate contra o Maringá, volante marcou seu terceiro gol na Série C e esteve nos dois acessos consecutivos do Tricolor

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto )

Autor do gol que garantiu o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027, Pedro Favela viveu uma noite inesquecível na Arena de Pernambuco.

O volante marcou de cabeça no segundo tempo e ajudou o Tricolor a empatar por 1 a 1 com o Maringá.

“Estou até agora sem acreditar. Inexplicável. Deus tinha o propósito na minha vida, destes caras e do Santa Cruz. Essa torcida merece o que está acontecendo”, afirmou o jogador após a partida.

Dois acessos

O gol contra o Maringá foi o terceiro de Pedro Favela na Série C pelo Santa Cruz. O meio-campista também esteve presente na campanha da última temporada, quando o Tricolor foi vice-campeão da Série D e conquistou o acesso à terceira divisão.

Agora, um ano depois, Favela volta a ser protagonista em mais uma conquista do clube, desta vez garantindo o retorno à Série B após uma longa caminhada de reconstrução.

Recado para a torcida

Em meio às dificuldades enfrentadas pelo Santa Cruz nos últimos anos, Pedro Favela destacou a força dos torcedores, que lotaram a Arena de Pernambuco para acompanhar a partida decisiva.

“Mesmo nos momentos de dificuldade, eles nunca desistiram da gente. Enquanto houver um, o Santa Cruz ainda vai existir”, declarou Pedro Favela, emocionado após a confirmação do acesso.

