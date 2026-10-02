Santa Cruz reforça fechamento do Arruda durante período eleitoral e faz apelo à torcida

Clube reforçou que não haverá acesso à sede após o jogo contra o Maringá, que pode garantir vaga na Série B

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz divulgou, na noite da última quinta-feira (2), um comunicado alertando os torcedores sobre o funcionamento do Arruda durante o período de votação das eleições de 2026.

A sede do clube será utilizada pela Justiça Eleitoral no Recife e, por isso, não estará aberta ao público no domingo (4).

O aviso ocorreu às vésperas da partida contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco. O confronto pode garantir ao Tricolor o acesso à Série B de 2027.

Diferentemente da rodada anterior, quando o Santa Cruz enfrentou o Floresta em Fortaleza e contou com uma concentração de torcedores para acompanhar a partida, a sede do clube não poderá receber a torcida em caso de classificação.

Clube faz apelo à torcida

Por meio da nota, o Santa Cruz pediu que os torcedores não se dirijam ao Arruda para comemorar um eventual acesso. O clube ressaltou que não será permitido qualquer acesso não autorizado ao local.

“O Santa Cruz Futebol Clube informa a todos os torcedores, sócios e à comunidade em geral que as dependências do estádio estarão totalmente fechadas durante o período de votação”, informou o clube.

A diretoria também alertou que tentativas de invasão ou acesso não autorizado podem resultar em consequências legais, uma vez que o estádio estará envolvido na logística da Justiça Eleitoral.

Segurança no entorno do estádio

O Santa Cruz afirmou ainda que as forças de segurança pública e as autoridades eleitorais estarão monitorando o entorno e as instalações do clube durante o período de votação.

A orientação vale especialmente para o caso de o Santa Cruz confirmar o acesso à Série B após a partida contra o Maringá. Com apenas um empate, o Tricolor garante matematicamente uma das duas vagas do Grupo B para a segunda divisão nacional.



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