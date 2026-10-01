Decisivo, Renato supera críticas e comemora momento no Santa Cruz: ‘Muito trabalho’

Com dois golaços nas últimas duas partidas, jogador foi elogiado pela psicóloga do clube

Renato comemora gol pelo Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Autor de dois golaços nas últimas partidas do Santa Cruz, Renato comemorou o momento decisivo na reta final da luta pelo acesso à Série B de 2027.

Em coletiva, o jogador, que chegou a sofrer críticas durante a primeira fase da Série C, citou o trabalho realizado ao longo da temporada.

“Fico feliz. São situações que acontecem através de muito trabalho, disciplina e dedicação. Acho que sempre, no final, a gente é recompensado. Procuro sempre dar o melhor, se estiver jogando ou não”, disse.

Apesar da boa fase do Tricolor, que está a um ponto da vaga na Segundona, o atleta pregou foco para o duelo contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.

“Ainda temos mais jogos importantes, não parou por aqui. Espero dar continuidade, ajudando com gols e assistências”, declarou.

Renato é elogiado pela psicóloga do Santa Cruz

Renato foi um dos atletas destacados por Marjorry Calumby, psicóloga do Santa Cruz, em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, na última quarta-feira (30).

A profissional destacou a resiliência do experiente jogador, de 36 anos, que está no clube desde a última temporada.

“Renato é um atleta completo. Muito tranquilo, focado e resiliente. Ele é aquele que para e fala: ‘eu falhei nisso, mas preciso melhorar nisso’. É uma característica muito forte dele, a resiliência”, afirmou.



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