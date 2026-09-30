Psicóloga do Santa Cruz comemora recuperação de Thiago Coelho: ‘Atleta completo’
Em entrevista ao podcast Futebol Diario, Marjorry Calumby elogiou o goleiro, que vive grande momento na luta pelo acesso
Publicado: 30/09/2026 às 11:53
Marjorry Calumby, psicóloga do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
A recuperação de Thiago Coelho no Santa Cruz também passa pelo trabalho realizado com a psicóloga Marjorry Calumby.
Após viver um período de dificuldades e perder espaço na equipe, o goleiro retomou a titularidade e se tornou uma das peças importantes do Tricolor na luta pelo acesso à Série B.
Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta quarta-feira (30), Marjorry destacou a evolução do jogador e afirmou que ele precisou apenas de alguns ajustes para recuperar o bom momento.
“Thiago Coelho é um atleta completo. Ele tem uma maturidade e já passou por grandes times. Ele só precisava de alguns ajustes. É normal a gente não estar bem sempre. São esses momentos que a gente precisa parar, reconhecer e fazer os ajustes necessários”, afirmou.
Liderança dentro de campo
Além da evolução no desempenho, a psicóloga também destacou a liderança exercida por Thiago Coelho dentro do elenco do Santa Cruz.
“Ele tem um papel de liderança dentro do campo. Ele traz os outros jogadores e motiva. É muito bonito ver isso nele”, disse Marjorry.
O goleiro chegou a perder espaço após uma falha na derrota para o Ypiranga-RS, mas voltou a ser titular na reta final da primeira fase da Série C. Desde então, ganhou confiança e teve atuações importantes na campanha coral.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na abertura do quadrangular do acesso, Thiago foi um dos destaques do Santa Cruz. Após a partida, inclusive, o jogador abraçou Marjorry e fez questão de reconhecer a importância do acompanhamento psicológico em sua recuperação.
“Faça terapia. É muito importante reconhecer que você não está bem. O trabalho dela me ajudou muito”, afirmou o goleiro após o triunfo.
Trabalho em conjunto
Marjorry ressaltou ainda que a recuperação de Thiago não foi resultado de um trabalho individual, mas contou com a participação de diferentes profissionais do Santa Cruz.
“Ele quis e buscou muito. Se entregou nas sessões e nos exercícios que foram feitos. Ele é incrível. Essa recuperação foi um trabalho de várias mãos, junto com os treinadores de goleiro e vários profissionais envolvidos”, explicou.
Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Assista a entrevista completa de Marjorry Calumby no Podcast Futebol Diario