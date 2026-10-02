Santa Cruz x Maringá: PM prepara operação com mais de mil policiais para jogo na Arena

Partida que pode garantir o acesso do Tricolor à Série B terá esquema especial de segurança neste sábado (3)

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco terá 1.029 policiais mobilizados para garantir a segurança da partida entre Santa Cruz e Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco. O confronto pode confirmar o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

Do total, 150 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) atuarão na área interna do estádio.

Já a área externa da Arena de Pernambuco e as principais vias de acesso ao local contarão com 879 policiais. O efetivo estará sob o comando do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), com a missão de garantir a segurança dos torcedores.

A operação também terá reforço nas estações do metrô e nos terminais integrados de passageiros. De acordo com a PM, guarnições serão lançadas nesses locais para inibir a ação de vândalos.

Toda a operação será acompanhada por oficiais da Polícia Militar por meio das câmeras de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Partida terá casa cheia e pode garantir acesso do Santa Cruz

Com todos os ingressos já vendidos, a expectativa é de que a Arena de Pernambuco receba 45.500 torcedores para o confronto. A partida contra o Maringá pode garantir ao Santa Cruz o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após oito anos.

Para isso, o Tricolor precisa apenas de um empate contra os paranaenses. Caso perca, ainda subirá de divisão se o Floresta não vencer o Botafogo-PB em Fortaleza, em partida no mesmo dia e horário.



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