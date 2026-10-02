Santa Cruz: Cristian admite dúvida na escalação e atualiza situação de Eurico e Ronald

Em coletiva antes do jogo que pode definir o acesso, o treinador revelou não saber se os jogadores vão começar como titulares

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Cristian de Souza admitiu ter dúvidas em relação à escalação do zagueiro Eurico e do atacante Ronald no time titular do Santa Cruz para a partida contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.

Em coletiva nesta sexta-feira (2), o treinador afirmou que os atletas, que estão recuperados de lesão, treinaram normalmente, mas ainda não estão na melhor condição física.

“Eurico e Ronald treinaram normalmente esta semana. Acredito que vão estar, talvez não no seu 100%, mas muito próximo disso para poder ir para o jogo”, disse.

Por isso, são as duas principais dúvidas para o onze inicial do duelo decisivo, que pode garantir o sonhado acesso à Série B.

“Estamos com dúvida se a gente inicia ou não com os dois. Tenho passado para os jogadores que é um jogo que a gente tem que começar 100%, todo mundo 100%”, declarou.

Escalação será definida no dia do jogo

Precisando apenas de um empate para garantir a vaga, o Santa Cruz jogará mais uma vez em uma Arena lotada, já que todos os ingressos foram vendidos.

Cristian afirmou que a escalação para o duelo só será definida no dia da partida contra os paranaenses.

“É uma dúvida que a gente vai levar até amanhã, na hora da palestra antes do jogo. Cada 24 horas para eles de recuperação é importante, e estamos aguardando isso", finalizou.



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