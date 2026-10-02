Santa Cruz consegue efeito suspensivo e Matheus Cadorini fica à disposição

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, na última quinta-feira (1º), efeito suspensivo parcial ao recurso apresentado pelo Santa Cruz em favor do atacante Matheus Cadorini.

Com a decisão, o jogador poderá voltar a ser relacionado pelo Tricolor na sequência da Série C, ficando à disposição para o duelo que pode garantir o acesso, neste sábado (3), às 17h, contra o Maringá, na Arena de Pernambuco.

A suspensão é válida para a terceira e a quarta partidas da punição de quatro jogos aplicada ao centroavante. As duas últimas partidas da pena ficam suspensas até o julgamento definitivo do recurso pelo Pleno do STJD.

Recurso ainda será julgado

Cadorini foi punido com quatro partidas de suspensão por uma expulsão quando defendia a Portuguesa, em confronto contra o Uberlândia, pelas oitavas de final da Série D. O atacante recebeu cartão vermelho após acertar uma cabeçada no zagueiro Rayan, nos acréscimos do primeiro tempo.

O julgamento ocorreu no último dia 25 de setembro, com a punição sendo aplicada por maioria de votos.

O clube pernambucano, agora, aguarda o julgamento definitivo do recurso. O pedido para reduzir a punição de quatro para apenas uma partida ainda será analisado pelo Pleno do STJD.

Opção para Cristian

Contratado por empréstimo junto à Portuguesa para a disputa do Quadrangular do Acesso, Cadorini foi acionado pelo técnico Cristian de Souza nas três primeiras partidas da segunda fase. O atacante, de 24 anos, ainda não começou nenhum dos jogos como titular.



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