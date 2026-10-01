Santa Cruz esgota ingressos para "decisão" contra o Maringá

Com os 45.500 ingressos já vendidos, o clube vai igualar o recorde da Arena de Pernambuco, que o próprio Santa Cruz divide com o Sport.

Torcida do Santa Cruz ( Fabio Souza/CBF)

Não há mais ingressos disponíveis para a “decisão” entre Santa Cruz e Maringá, neste sábado, na Arena de Pernambuco. Na noite desta quinta-feira (1º), o Tricolor anunciou nas suas redes sociais que as 45.500 entradas estão esgotadas. Com isso, a Cobra Coral terá a sua terceira renda milionária consecutiva na Arena de Pernambuco.

Fechando sua participação como mandante no Quadrangular do Acesso da Série C, o Tricolor precisa apenas de um empate para garantir a vaga na Série B sem depender do resultado entre Floresta x Botafogo-PB.

Com a expectativa de maior público do ano, a Cobra Coral terá, mais uma vez, uma grande renda. Com os 45.500 ingressos já vendidos, o clube vai igualar o recorde da Arena de Pernambuco, que o próprio Santa Cruz divide com o Sport.

Na final do Pernambucano 2024, o Leão colocou a lotação máxima do estádio em São Lourenço da Mata contra o Náutico, em jogo com torcida única do Leão. Na final da Série D do ano passado, foi a vez da Cobra Coral colocar 45.500 na Arena de Pernambuco, contra o Barra-SC.

Nesta Série C, na estreia da segunda fase da competição, na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, o público total foi de 27.479 torcedores, com uma renda de R$ 1.100.030,44. Desse valor, o Santa Cruz tem R$ 690.435,85 líquidos a receber. Contra o Floresta, na terceira rodada, o público foi ainda maior, com 44.951 presentes, gerando uma renda de R$ 1.870.902,44 e R$ 1.321.039,19 líquidos a receber.