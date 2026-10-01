Destaque do Santa Cruz, Ronald retorna em momento decisivo; relembre trajetória

De volta aos treinos, atacante ficará à disposição para duelo contra o Maringá, que pode garantir o acesso à Série B

Ronald, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Ronald está de volta aos treinamentos com bola e será opção para o Santa Cruz no duelo contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.

Recuperado de uma lesão de grau 2 na posterior da coxa, o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas.

Contratado em março para a disputa da Série C, Ronald chegou ao Arruda após defender o Tombense. Aos 29 anos, o atacante foi uma das apostas do Santa Cruz para o setor ofensivo e rapidamente ganhou espaço entre os titulares.

Primeiro gol na estreia de Cristian

O primeiro gol de Ronald pelo Tricolor aconteceu justamente na estreia do técnico Cristian de Souza. Na vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, fora de casa, o atacante marcou e começou a construir uma trajetória de destaque na equipe.

A principal atuação de Ronald até o momento veio ainda na primeira fase da Série C. No empate por 2 a 2 com o Botafogo-PB, no Almeidão, o jogador marcou um gol e deu uma assistência para Eron, sendo decisivo para o Santa Cruz na busca pela classificação ao Quadrangular do Acesso.

Destaque em participações

Naquele momento, Ronald já aparecia como líder em participações em gols do Santa Cruz na competição.

Ao todo, Ronald disputou 20 partidas na Série C, todas como titular, com dois gols marcados e quatro assistências.

Retorno na reta final

A última partida de Ronald foi a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na abertura do Quadrangular do Acesso. Depois disso, o atacante ficou afastado por conta da lesão na posterior da coxa.

Agora recuperado, Ronald retorna em um momento decisivo da temporada. Com o Santa Cruz dependendo de apenas um ponto para confirmar matematicamente o acesso à Série B, o atacante poderá ser utilizado por Cristian de Souza durante a partida contra o Maringá.



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