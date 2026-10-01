Santa Cruz terá terceira renda milionária seguida na Arena; veja valores

Em jogo que pode valer o acesso do Tricolor à Série B, a expectativa é de maior público do ano

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

Com mais de 40 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h, o Santa Cruz terá sua terceira renda milionária consecutiva na Arena de Pernambuco.

Fechando sua participação como mandante no Quadrangular do Acesso da Série C, o Tricolor precisa apenas de um empate para garantir a vaga na Série B sem depender do resultado entre Floresta x Botafogo-PB.

Com a expectativa de maior público do ano, a Cobra Coral terá, mais uma vez, uma grande renda.

Na estreia da segunda fase da competição, na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, o público total foi de 27.479 torcedores, com uma renda de R$ 1.100.030,44. Desse valor, o Santa Cruz tem R$ 690.435,85 líquidos a receber.

Contra o Floresta, na terceira rodada, o público foi ainda maior, com 44.951 presentes, gerando uma renda de R$ 1.870.902,44 e R$ 1.321.039,19 líquidos a receber.

Diante do Maringá, a renda deve ser semelhante ou maior do que a registrada na vitória por 1 a 0 diante dos cearenses.

Além do acesso, Santa busca vaga na final

O acesso é o grande objetivo do clube na temporada. Porém, caso termine em primeiro lugar do grupo, também garantirá uma vaga na final da Série C.

Além de disputar o título, o Tricolor terá mais um jogo como mandante na temporada, tendo a chance de receber um novo grande público e uma nova grande renda.

Público, renda e valor líquido a receber do Santa Cruz no Quadrangular:

1ª Rodada: Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB

Público: 27.479

Renda: R$ 1.100.030,44

Valor líquido a receber: R$ 690.435,85

3ª Rodada: Santa Cruz 1 x 0 Floresta

Público: 44.951

Renda: R$ 1.870.902,44

Valor líquido a receber: R$ 1.321.039,19

Total

Público: 72.430

Renda: R$ 2.970.932,88

Valor líquido a receber: R$ 2.011.475,04



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