Santa Cruz terá terceira renda milionária seguida na Arena; veja valores
Em jogo que pode valer o acesso do Tricolor à Série B, a expectativa é de maior público do ano
Publicado: 01/10/2026 às 10:19
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
Com mais de 40 mil ingressos vendidos para o duelo contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h, o Santa Cruz terá sua terceira renda milionária consecutiva na Arena de Pernambuco.
Fechando sua participação como mandante no Quadrangular do Acesso da Série C, o Tricolor precisa apenas de um empate para garantir a vaga na Série B sem depender do resultado entre Floresta x Botafogo-PB.
Com a expectativa de maior público do ano, a Cobra Coral terá, mais uma vez, uma grande renda.
Na estreia da segunda fase da competição, na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, o público total foi de 27.479 torcedores, com uma renda de R$ 1.100.030,44. Desse valor, o Santa Cruz tem R$ 690.435,85 líquidos a receber.
Contra o Floresta, na terceira rodada, o público foi ainda maior, com 44.951 presentes, gerando uma renda de R$ 1.870.902,44 e R$ 1.321.039,19 líquidos a receber.
Diante do Maringá, a renda deve ser semelhante ou maior do que a registrada na vitória por 1 a 0 diante dos cearenses.
Além do acesso, Santa busca vaga na final
O acesso é o grande objetivo do clube na temporada. Porém, caso termine em primeiro lugar do grupo, também garantirá uma vaga na final da Série C.
Além de disputar o título, o Tricolor terá mais um jogo como mandante na temporada, tendo a chance de receber um novo grande público e uma nova grande renda.
Público, renda e valor líquido a receber do Santa Cruz no Quadrangular:
1ª Rodada: Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB
Público: 27.479
Renda: R$ 1.100.030,44
Valor líquido a receber: R$ 690.435,85
3ª Rodada: Santa Cruz 1 x 0 Floresta
Público: 44.951
Renda: R$ 1.870.902,44
Valor líquido a receber: R$ 1.321.039,19
Total
Público: 72.430
Renda: R$ 2.970.932,88
Valor líquido a receber: R$ 2.011.475,04
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