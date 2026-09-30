Santa Cruz chega a 40 mil ingressos vendidos para jogo que pode garantir acesso
Tricolor atualizou a parcial para partida contra o Maringá, na Arena de Pernambuco
Publicado: 30/09/2026 às 14:05
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)
O Santa Cruz divulgou, nesta quarta-feira (30), uma nova parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Maringá, na Arena de Pernambuco. Ao todo, 40 mil entradas já foram comercializadas para o confronto decisivo.
O duelo, válido pela 5ª rodada da segunda fase da Série C, acontece no próximo sábado (3), às 17h, e pode garantir o acesso do clube à Série B de 2027.
Com apenas um empate, a Cobra Coral garante uma das vagas na segunda divisão nacional com uma rodada de antecedência.
Em caso de derrota, a classificação também acontecerá se o Floresta não vencer o Botafogo-PB, em Fortaleza, em duelo que será disputado no mesmo dia e horário.
PARCIAL! ????? pic.twitter.com/Lt0UMLqqM1— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 30, 2026
Santa Cruz terá carga completa na Arena
O Santa Cruz também conseguiu o acordo para contar com a carga completa de 45.500 ingressos para a partida contra o Maringá.
O setor Norte Superior da Arena de Pernambuco foi liberado para a torcida tricolor, ampliando o espaço destinado aos mandantes.
A definição aconteceu após uma reunião entre o clube e as autoridades na última terça-feira (29).
A torcida e os membros da diretoria do Maringá serão realocados para os camarotes da Arena. A configuração será semelhante à utilizada no confronto entre Santa Cruz e Barra, pela final da Série D do ano passado.
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