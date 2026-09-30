Santa Cruz x Maringá: Presente na Copa do Mundo, Raphael Claus será o árbitro da partida

Experiente juiz apitará jogo decisivo que pode garantir o acesso do Tricolor à Série B do Campeonato Brasileiro de 2027

Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo de 2026 (Florencia Tan Jun/ Getty Images Via AFP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (30) a equipe de arbitragem para o duelo que pode confirmar o acesso do Santa Cruz à Série B de 2027.

Raphael Claus, que foi um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo de 2026, comandará a partida contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.

O árbitro da Fifa terá Rafael Tadeu Alves de Souza e Henrique Perinelli Oliveira como assistentes. Wagner Reway será o responsável pelo VAR.

Primeira partida de Claus na Série C

O profissional de 46 anos, que apitou quatro jogos do Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, comandará pela primeira vez no ano uma partida da Série C.

Com 19 jogos na atual Série A, Raphael Claus esteve presente também em três partidas da Copa do Brasil, duas da Série B e uma da Série D, que confirmou o acesso do Uberlândia.

Santa Cruz garante acesso com empate

Com mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida, o Santa Cruz garante o sonhado acesso em caso de empate contra os paranaenses.

Se for derrotado, ainda ficará com a vaga se o Floresta não vencer o Botafogo-PB, em partida no mesmo dia e horário.



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