Santa Cruz: de volta aos treinos, Ronald e Eurico viram opção para jogo decisivo

Atacante Ronald e zagueiro Eurico estão recuperados de lesão e podem atuar contra o Maringá na partida decisiva do sábado (2), na Arena de Pernambuco

Ronald e Eurico, jogadores do Santa Cruz (Sávyo Miguel/SCFC)

O Santa Cruz poderá ter o reforço do atacante Ronald e do zagueiro Eurico para o duelo contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.

De volta aos treinos, os jogadores, que são alguns dos destaques do time na Série C, ficarão à disposição de Cristian de Souza para a partida que pode confirmar o acesso à Série B de 2027.

A última partida do atacante foi na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, que abriu a segunda fase da competição.

Recuperado de uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa, o atleta vem participando dos últimos treinamentos.

Já o defensor, que entrou em campo pela última vez justamente na vitória por 1 a 0 diante do Maringá, esteve presente no treino desta quarta-feira (30).

Números de Ronald e Eurico na temporada

Titular absoluto do Tricolor, Ronald soma 20 partidas na Série C, todas no onze inicial, com dois gols marcados e quatro assistências.

Eurico também é peça-chave da equipe em 2026. No clube desde a última temporada, já soma 30 jogos no ano, todos como titular, com três gols marcados.



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