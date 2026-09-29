Santa Cruz tem empréstimo DIP de R$ 6,5 milhões autorizado pela Justiça; veja detalhes

R$ 500 mil já haviam sido adiantados em agosto, e os R$ 6 milhões restantes devem ser depositados nas próximas 48 horas

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz autorizou o financiamento DIP de até R$ 6,5 milhões solicitado pelo clube. A decisão foi publicada nesta terça-feira (29) e acolheu integralmente o parecer das administradoras judiciais.

Com a autorização, a expectativa é de que os R$ 6 milhões restantes sejam depositados nas contas do Santa Cruz em até 48 horas. Do valor total aprovado, R$ 500 mil já haviam sido adiantados em agosto.

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A decisão autoriza a celebração do contrato entre o Santa Cruz e a Matix Capital, na modalidade de financiamento do devedor em recuperação judicial (Financiamento DIP Adicional), com base nos artigos 69-A a 69-F da Lei de Recuperação Judicial.

Recurso será destinado ao pagamento do elenco

Os R$ 6 milhões restantes do financiamento serão destinados ao pagamento de débitos com o elenco profissional do Santa Cruz. O valor já havia sido anunciado pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.

A decisão também reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes dos valores efetivamente desembolsados pela Matix em favor do clube. Esses créditos terão as mesmas condições do financiamento DIP anteriormente autorizado no processo.

O novo aporte está relacionado à estruturação da SAF do Santa Cruz, que passou a ser controlada pela Matix Capital após a transferência dos direitos e obrigações relacionados à operação da Cobra Coral Participações.



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