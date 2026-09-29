Santa Cruz terá carga completa de 45,5 mil ingressos para jogo contra o Maringá na Arena
Tricolor já vendeu 32.500 entradas para duelo que pode carimbar o acesso à Série B 2027; setor Norte Superior foi liberado para a torcida coral
Publicado: 29/09/2026 às 19:52
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz terá carga completa de 45.500 ingressos para o confronto decisivo contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do quadrangular do acesso da Série C. A informação foi apurada pelo Esportes DP.
A última parcial divulgada pelo clube, na tarde desta terça-feira (29), apontou 32.500 ingressos vendidos. Ao longo da noite, o Santa Cruz disponibilizou mais seis mil entradas, deixando a carga restante próxima de ser esgotada. Uma pequena quantidade deverá ser colocada à venda nesta quarta-feira (30).
O duelo pode marcar a confirmação matemática do acesso do Santa Cruz à Série B de 2027. Com apenas um empate diante do Maringá, a Cobra Coral garante uma das vagas na segunda divisão nacional com uma rodada de antecedência.
A classificação também pode acontecer mesmo em caso de derrota. Para isso, o Santa Cruz precisará que o Floresta não vença o Botafogo-PB, em Fortaleza. As duas partidas serão disputadas simultaneamente, no sábado, às 17h.
Setor Norte Superior liberado
Também nesta terça-feira, o setor Norte Superior da Arena de Pernambuco foi liberado para a torcida do Santa Cruz, ampliando o espaço disponível para os tricolores diante da expectativa de casa cheia.
A torcida do Maringá, que deve comparecer em número reduzido, será realocada para outro setor do estádio. A equipe paranaense ficará no camarote, com poucos integrantes da diretoria e do staff. Com isso, não será necessária a instalação de uma faixa de isolamento próxima ao camarote.
A configuração será semelhante à utilizada no confronto entre Santa Cruz e Barra, na final da Série D do ano passado.
Polícia reforça pedido por segurança
Durante a reunião realizada nesta terça-feira, o Batalhão de Choque solicitou ao Santa Cruz um reforço na orientação aos torcedores para evitar invasões ao gramado em caso de confirmação do acesso.
A direção coral deverá ampliar o esquema de segurança para impedir que torcedores entrem no campo após a partida.