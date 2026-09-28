Santa Cruz vai recorrer de punição para contar com Cadorini na reta final da Série C

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz vai recorrer da punição de quatro jogos aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao atacante Matheus Cadorini.

O jogador foi punido pela expulsão na partida entre Portuguesa e Uberlândia, pela Série D. Cadorini foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física.

O atacante chegou ao Tricolor por empréstimo justamente para a disputa do Quadrangular do Acesso e participou das três primeiras partidas da equipe na segunda fase da Série C.

Por conta da punição, o atleta não foi relacionado no empate por 1 a 1 diante do Floresta, no último sábado (26), em Fortaleza.

A intenção do Santa Cruz é conseguir reduzir a pena para que Cadorini fique à disposição do técnico Cristian de Souza nos últimos jogos da competição.

Próximo de confirmar o acesso à Série B, o Tricolor ainda terá dois compromissos pelo quadrangular. Além disso, caso fique em primeiro lugar do grupo, também terá as duas partidas da final para disputar.

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