Santa Cruz: Administradores judiciais dão parecer favorável a DIP de R$ 6,5 milhões
Dos R$ 6,5 milhões solicitados pelo clube, R$ 500 mil foram adiantados em agosto; decisão sobre o valor restante está nas mãos do juiz
Publicado: 29/09/2026 às 11:18
Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Os administradores judiciais responsáveis pelo processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz deram parecer favorável ao pedido de DIP (Debtor-in-Possession) de R$ 6,5 milhões solicitado pelo clube.
Do valor total, R$ 500 mil foram adiantados em agosto, restando R$ 6 milhões para serem liberados.
A informação foi divulgada pelo jornalista Gerailton Souza e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.
Decisão agora cabe ao juiz
Com o parecer favorável, a análise passa agora para o juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial. A decisão pode ser tomada a qualquer momento, autorizando ou não a liberação dos R$ 6 milhões restantes.
O recurso faz parte do processo de reorganização financeira do clube e está relacionado à nova estrutura da SAF do Santa Cruz, que passou a ser controlada pela Matix Capital após a transferência das ações da Cobra Coral Participações. O Conselho Deliberativo do clube ratificou a operação em setembro.
Aporte para quitar débitos com o elenco
Os R$ 6 milhões previstos no aporte serão destinados ao pagamento de débitos com o elenco profissional do Santa Cruz. O valor já havia sido anunciado pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.
A expectativa é de que a liberação do recurso permita ao clube regularizar as pendências financeiras com os jogadores, enquanto avança a implementação da nova SAF e se aproxima do acesso à Série B de 2027.
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