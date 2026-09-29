Santa Cruz: Administradores judiciais dão parecer favorável a DIP de R$ 6,5 milhões

Dos R$ 6,5 milhões solicitados pelo clube, R$ 500 mil foram adiantados em agosto; decisão sobre o valor restante está nas mãos do juiz

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Os administradores judiciais responsáveis pelo processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz deram parecer favorável ao pedido de DIP (Debtor-in-Possession) de R$ 6,5 milhões solicitado pelo clube.

Do valor total, R$ 500 mil foram adiantados em agosto, restando R$ 6 milhões para serem liberados.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gerailton Souza e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Decisão agora cabe ao juiz

Com o parecer favorável, a análise passa agora para o juiz responsável pelo processo de Recuperação Judicial. A decisão pode ser tomada a qualquer momento, autorizando ou não a liberação dos R$ 6 milhões restantes.

O recurso faz parte do processo de reorganização financeira do clube e está relacionado à nova estrutura da SAF do Santa Cruz, que passou a ser controlada pela Matix Capital após a transferência das ações da Cobra Coral Participações. O Conselho Deliberativo do clube ratificou a operação em setembro.

Aporte para quitar débitos com o elenco

Os R$ 6 milhões previstos no aporte serão destinados ao pagamento de débitos com o elenco profissional do Santa Cruz. O valor já havia sido anunciado pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.

A expectativa é de que a liberação do recurso permita ao clube regularizar as pendências financeiras com os jogadores, enquanto avança a implementação da nova SAF e se aproxima do acesso à Série B de 2027.

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