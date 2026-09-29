Santa Cruz divulga parcial de 32.500 ingressos vendidos para jogo que pode garantir acesso
Mais de 32 mil torcedores estão confirmados na partida contra o Maringá, na Arena de Pernambuco
Publicado: 29/09/2026 às 13:57
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz anunciou, na tarde desta terça-feira (29), que 32.500 ingressos já foram vendidos para a partida contra o Maringá, na Arena de Pernambuco.
O duelo, válido pela 5ª rodada da segunda fase da Série C, acontece no próximo sábado (3), às 17h, e pode garantir o acesso do clube à Série B de 2027.
Com apenas um empate, a Cobra Coral já garante a vaga com uma rodada de antecedência. Em caso de derrota, a classificação também acontecerá se o Floresta não vencer o Botafogo-PB, em Fortaleza, em duelo que acontece no mesmo dia e horário.
Santa Cruz busca aumentar carga de ingressos
Ainda nesta terça-feira, o clube se reunirá com autoridades para discutir a possibilidade de aumentar a carga de ingressos destinada à torcida tricolor.
A informação foi divulgada por Guilherme Leite, um dos dirigentes responsáveis pelas operações de jogos do clube, que revelou a expectativa de ampliar a quantidade de ingressos disponibilizados, de acordo com a viabilidade definida pelas autoridades.
O clube já conseguiu ampliar a presença da torcida em outro jogo do quadrangular decisivo. Antes da partida contra o Floresta, vencida por 1 a 0, o Santa Cruz entrou em acordo com o clube cearense.
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