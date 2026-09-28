Santa Cruz terá reunião para ampliar carga de ingressos contra o Maringá

Clube já vendeu mais de 28 mil ingressos para partida que pode garantir o sonhado acesso à Série B de 2027

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz terá uma reunião nesta terça-feira (29) com autoridades para discutir a possibilidade de aumentar a carga de ingressos destinada à torcida tricolor para o jogo contra o Maringá, no próximo sábado (3), na Arena de Pernambuco.

A informação foi divulgada por Guilherme Leite, um dos dirigentes responsáveis pelas operações de jogos do clube, que revelou a expectativa de ampliar a quantidade de ingressos disponibilizados de acordo com a viabilidade definida pelas autoridades.

O dirigente também fez um apelo aos torcedores do Santa Cruz para que não comprem os ingressos destinados à torcida visitante. A carga para os torcedores do Maringá começou a ser comercializada no último sábado (26).

"Torcida tricolor, não comprem ingressos de visitantes", escreveu nas redes sociais ao comentar a reunião que será realizada nesta terça.

Bom dia voltando de Fortaleza com parcial ???? pic.twitter.com/zzRHPp2VoB — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 27, 2026

Mais de 28 mil ingressos vendidos

Até o momento, o Santa Cruz divulgou que mais de 27 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Maringá. O confronto pode garantir matematicamente o acesso da Cobra Coral à Série B de 2027.

O clube já conseguiu ampliar a presença da torcida em outro jogo do quadrangular decisivo. Antes da partida contra o Floresta, vencida por 1 a 0, o Santa Cruz entrou em acordo com o clube cearense.



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