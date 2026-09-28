Com Cristian de Souza, Santa Cruz não levou gol de bola parada na Série C

Após empate diante do Floresta, treinador destacou o trabalho defensivo feito pelo clube nesse fundamento

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Desde a chegada de Cristian de Souza, o Santa Cruz ainda não sofreu nenhum gol de bola parada na Série C. Em 18 partidas sob o comando do treinador, o Tricolor foi vazado apenas 10 vezes.

O trabalho defensivo foi destacado pelo próprio Cristian após o empate por 1 a 1 com o Floresta, no último sábado (26), no Estádio Presidente Vargas. Na reta final da partida, o treinador utilizou uma linha alta em uma cobrança de bola parada, deixando o atacante adversário em posição de impedimento.

O jogador do Floresta chegou a balançar as redes e marcar o gol que daria a vitória aos cearenses, mas o lance foi revisado pelo VAR, que confirmou a posição irregular e anulou o gol.

Linha alta como estratégia

Cristian destacou o trabalho realizado pelo Santa Cruz nesse tipo de jogada e explicou a estratégia utilizada no lance que evitou a derrota em Fortaleza.

“A gente trabalha muito nessa linha alta. Não levamos gol de bola parada. Poucos times vão fazer essa linha alta que a gente fez aos 52 minutos do segundo tempo, deixando o adversário claramente impedido”, afirmou.

O treinador também ressaltou a dificuldade de executar a estratégia em um momento de alta tensão da partida, que terminou com o Santa Cruz somando mais um ponto no Quadrangular do Acesso.

“Isso é muito difícil de fazer em um jogo extremamente tenso. Esses jogadores foram recompensados. Uma partida muito difícil e a gente conquista um ponto”, completou.

Defesa mantém bom momento

Além da invencibilidade em bolas paradas, o Santa Cruz atravessa uma sequência de seis jogos sem derrota. No período, foram quatro vitórias e dois empates, com dois gols sofridos.

No total, desde a estreia de Cristian de Souza, o Tricolor soma 18 jogos, 10 vitórias, cinco empates e três derrotas, com 23 gols marcados e 10 sofridos.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (3), às 17h, contra o Maringá, na Arena de Pernambuco. Um empate garante matematicamente o acesso à Série B de 2027.



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