Próximo do acesso, Santa Cruz vive maior sequência invicta da temporada

Após empatar com o Floresta no último sábado (26), Tricolor pode garantir vaga na Série B na próxima rodada

Elenco do Santa Cruz em partida da Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Na reta final da temporada de 2026, o Santa Cruz vive sua maior sequência de jogos invicto.

Após empatar com o Floresta por 1 a 1 fora de casa no último sábado (26), em jogo válido pela 4ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, o Tricolor chegou à marca de seis jogos sem derrota no ano.

Anteriormente, a maior sequência havia sido de cinco partidas, com três vitórias e dois empates entre as rodadas 6 e 10 da primeira fase da competição.

O time treinado por Cristian de Souza quer aumentar ainda mais o bom momento no próximo sábado (3), às 17h, contra o Maringá, na Arena de Pernambuco.

Empate garante o acesso

Caso não perca para os paranaenses, a equipe coral já poderá comemorar o acesso, já que precisa de apenas um ponto nas duas últimas rodadas.

A vaga antecipada pode vir até mesmo em caso de derrota. Para isso, o Floresta não poderia vencer o Botafogo-PB, em Fortaleza, no mesmo dia e horário.

Sequência invicta do Santa Cruz

22/08 - Santa Cruz 2 x 0 Caxias



29/08 - Anápolis 1 x 1 Santa Cruz



06/09 - Santa Cruz 1 x 0 Botafogo-PB



12/09 - Maringá 0 x 1 Santa Cruz



20/09 - Santa Cruz 1 x 0 Floresta



26/09 - Floresta 1 x 1 Santa Cruz



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