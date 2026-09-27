Santa Cruz divulga parcial com 28.500 ingressos vendidos para decisão contra o Maringá

Jogando pelo empate para subir de divisão, o Santa Cruz recebe o adversário paranaense no próximo sábado (3)

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Pouco tempo após o empate fora de casa contra o Floresta, que deixou a equipe ainda mais próxima do acesso, o Santa Cruz divulgou uma nova parcial com 28.500 ingressos vendidos para o duelo decisivo da próxima rodada contra o Maringá.

A expectativa é de uma Arena Pernambuco lotada para o jogo que pode sacramentar o acesso tricolor à Série B de 2027. A Cobra Coral recebe o adversário paranaense no próximo sábado (3), às 17h, em partida válida pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C.

O Santa Cruz joga por um simples empate para conquistar o acesso matemático. Mesmo que o Tricolor perca para o Maringá, também poderá garantir a classificação já na próxima rodada, caso o Floresta não vença o Botafogo-PB, em Fortaleza, no mesmo dia e horário.

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