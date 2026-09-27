Cristian exalta Renato após gols decisivos pelo Santa Cruz: ‘Acima da média’

Técnico destacou confiança no atacante, que marcou golaço de falta no empate com o Floresta

Renato, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Renato foi decisivo mais uma vez para o Santa Cruz na caminhada pelo acesso à Série B. Após marcar um golaço de falta no empate por 1 a 1 com o Floresta, neste sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o jogador recebeu elogios do técnico Cristian de Souza.

O treinador aproveitou a entrevista coletiva após a partida para defender o atacante e lembrar das críticas que Renato recebeu ao longo da temporada. Segundo Cristian, o jogador teve o apoio da comissão técnica mesmo em meio às cobranças externas.

“Renato foi execrado aqui pela mídia geral de Pernambuco. Acho que é uma mea culpa que vocês devem fazer”, afirmou.

O técnico também lembrou o momento em que Renato foi expulso na derrota para o Ypiranga-RS e afirmou que parte da opinião pública defendia a saída do jogador do Santa Cruz.

Para Cristian, o clube manteve o equilíbrio e continuou dando oportunidades ao atacante.

“Quando ele foi expulso, 99% da opinião pública pedia que ele fosse dispensado pelo clube. A gente, com equilíbrio, não se deixando levar pelo externo, oportunizou e valorizou sempre ele”, disse.

Renato vem respondendo dentro de campo. Antes do golaço de falta no Presidente Vargas, o atacante já havia marcado um belo gol de voleio na vitória por 1 a 0 sobre o próprio Floresta, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Quadrangular do Acesso.

‘Ele está dando essa resposta quietinho’

Cristian também exaltou as características profissionais de Renato e destacou a importância do atacante para o elenco ao longo da temporada.

“Ele é um cara de uma capacidade e profissionalismo acima da média. A gente sempre o manteve como jogador importante. Ele está dando essa resposta quietinho, apenas jogando futebol”, completou.

Com o empate em Fortaleza, o Santa Cruz chegou aos 10 pontos e ficou ainda mais perto de confirmar o acesso à Série B. O Tricolor precisa de apenas um empate contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, para garantir matematicamente uma das duas vagas do Grupo B.

