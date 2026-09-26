Cristian mantém cautela e exalta elenco do Santa Cruz após empate: ‘Muito unido’

Técnico do Tricolor destacou união do grupo após empate com o Floresta e pediu concentração para o duelo contra o Maringá

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz ficou ainda mais perto do acesso à Série B após o empate por 1 a 1 com o Floresta, neste sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Apesar da situação confortável na tabela, o técnico Cristian de Souza manteve o discurso de cautela após a partida e reforçou a necessidade de concentração para a próxima rodada.

Com 10 pontos, o Tricolor precisa de apenas um empate contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco, para garantir matematicamente o acesso. Mesmo assim, Cristian destacou que a equipe ainda não alcançou o objetivo.

“A gente sabe que ainda não ganhou nada. Apesar de estar com uma pontuação alta, mesmo assim ainda não estamos garantidos. Isso mostra o equilíbrio da Série C e temos que conduzir muito bem essa semana”, afirmou.

Cristian exalta união do elenco

O treinador também destacou a união do grupo do Santa Cruz durante a campanha e afirmou que os jogadores estão confiantes na conquista do acesso.

“A torcida vai ter que trabalhar bem o coração. As coisas são sempre mais difíceis aqui, mas, mais uma vez, está se mostrando isso. Mas esse grupo é muito unido e confiante de que vamos conquistar o objetivo”, disse.

Com a expectativa de um grande público na Arena de Pernambuco, Cristian também projetou a semana que antecede a partida decisiva contra o Maringá, no próximo sábado (3), às 17h.

“Nosso torcedor vai lotar e vamos passar uma semana de bastante ansiedade. Vou ter que acalmar os ânimos, baixar a adrenalina e levantar no momento certo”, completou.

