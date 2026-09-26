Com gol no fim, Santa Cruz busca empate contra o Floresta e fica a um ponto do acesso
Com apoio da torcida em Fortaleza, Tricolor não teve boa atuação, mas manteve bom retrospecto fora de casa e ficou muito próximo da Série B
Publicado: 26/09/2026 às 19:07
Floresta e Santa Cruz durante partida no PV (Lenilson Santos/Floresta EC)
Com apoio da torcida em Fortaleza, Tricolor não teve boa atuação, mas manteve bom retrospecto fora de casa
Com um novo golaço de Renato, o Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o Floresta fora de casa neste sábado (26).
Rafinha abriu o placar para os cearenses, mas o atacante fez um lindo gol de falta na reta final para empatar a partida.
No último lance, o Floresta chegou a marcar, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.
Com o resultado, o Tricolor não garantiu sua vaga antecipada na Série B, mas segue dependendo apenas de si, liderando o Grupo B com 10 pontos conquistados.
No próximo sábado (3), às 17h, a Cobra Coral poderá confirmar o acesso em caso de empate contra o Maringá, na Arena de Pernambuco, que receberá, mais uma vez, um grande público.
O jogo
Pressionados e precisando do resultado, os donos da casa foram para cima desde o primeiro minuto, obrigando o goleiro Thiago Coelho a trabalhar e conseguindo três escanteios rapidamente.
Aos 13 minutos, o Floresta teve outra grande chance. Após finalização na marca do pênalti, William Alves tirou em cima da linha.
E a pressão deu resultado. Pouco depois, Rafinha recebeu cruzamento e mandou de cabeça para abrir o placar em Fortaleza.
Após o gol, o Santa Cruz chegou a ter mais a posse de bola, mas seguiu sem levar perigo. Aos 35 minutos, os cearenses chegaram a balançar as redes mais uma vez, mas o lance foi anulado por impedimento.
Tendo sua primeira finalização apenas na reta final da partida, o Tricolor seguiu atrás do placar ao fim da primeira etapa.
Segundo tempo
Com as entradas de Alex Ruan e Vini Hora, o Santa Cruz voltou melhor do intervalo e teve boa chance com Everaldo logo nos primeiros minutos.
Apesar disso, o Floresta seguiu tendo as melhores chances, com Thiago Coelho salvando o Tricolor após chute de Rafa Marcos.
Buscando o empate, Cristian de Souza chegou a acionar o atacante Tiago Marques, que estava fora do time havia algumas rodadas.
Mas quem conseguiu balançar as redes foi Renato. Após marcar um belo gol na última rodada, o atacante acertou uma linda cobrança de falta e empatou a partida já na reta final.
Apesar da festa da torcida ao fim do jogo, que ainda teve a expulsão de Alex Ruan nos acréscimos e um gol anulado do Floresta, o Tricolor não confirmou seu acesso antecipado, mas está muito próximo de conseguir o objetivo.
Ficha do jogo
Floresta 1
Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Cedric, Jhony Douglas (Darnley), Nonato, Garraty (Thálisson) e Caíque (Diego Matos); Rafa Marcos (Rafael Baianinho) e Rafinha (Matheus Lima). Técnico: Leston Júnior.
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Thiago Ennes (Alex Ruan), Eurico, William Alves, Matheus Vinícius (Matheus Melo); Pedro Favela, Silva (Willian Jr.) e Everaldo (Tiago Marques); João Pedro (Vini Hora), Eron e Renato. Técnico: Cristian de Souza.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série C
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Gols: Rafinha (14'/1ºT) (Floresta); Renato (39'/2ºT) (Santa Cruz)
Cartões amarelos: Jhony Douglas, Rafinha e Matheus Lima (Floresta); Matheus Vinícius e Pedro Favela (Santa Cruz)
Cartão Vermelho: Alex Ruan (Santa Cruz)
Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
Assistentes: Maria de Fatima Mendonca da Trindade e Fernanda Felix da Silva (ambas de Alagoas)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)