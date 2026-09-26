Santa Cruz: Cobra Coral aprova cessão à Matix e dá novo passo para conclusão da SAF

Decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária e permite avanço na formalização da transferência dos direitos e obrigações da operação

Coletiva com investidores da nova SAF do Santa Cruz (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A Cobra Coral Participações S.A. aprovou a cessão à Matix dos direitos e obrigações relacionados à operação da nova SAF do Santa Cruz.

A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na quinta-feira (25) e comunicada oficialmente ao clube na noite da última sexta-feira (25).

De acordo com o Santa Cruz, a assembleia aprovou os instrumentos relativos à cessão à Matix dos direitos e obrigações previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada, Compromisso de Investimentos e Outras Avenças, celebrado entre o clube e a Cobra Coral, além dos documentos relacionados à operação.

O clube considera a aprovação um avanço importante para a conclusão do processo de implantação da nova SAF. A etapa também ocorre após a ratificação da operação pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz.

Próximos passos da operação

Com a aprovação da Cobra Coral, o Santa Cruz agora seguirá para as próximas etapas de formalização da cessão à Matix. A documentação referente à transferência dos direitos e obrigações deverá avançar após a autorização concedida na assembleia da empresa.

Em setembro, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz já havia aprovado a cessão das ações, etapa que havia sido impactada por uma decisão judicial relacionada a uma ação movida pelo antigo investidor Iran Barbosa contra sócios da Cobra Coral Participações S.A.

Na ocasião, o advogado do Santa Cruz, Lucas Cavalcanti, explicou que a ação não tinha o clube como parte e estava relacionada a questões societárias internas da Cobra Coral. Segundo ele, após o cumprimento do prazo determinado pela Justiça, a expectativa era pela assinatura do documento de cessão.

Com a nova aprovação, o clube afirma que dará continuidade aos procedimentos previstos para a operação, seguindo os termos que também foram aprovados pelo Conselho Deliberativo.

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