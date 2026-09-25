Cadorini é punido com quatro jogos por expulsão na Portuguesa e desfalca o Santa Cruz

Atacante foi julgado por expulsão em jogo da Lusa contra o Uberlândia, ainda pela Série D

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Matheus Cadorini, do Santa Cruz, foi punido com quatro jogos de suspensão pelo episódio ocorrido ainda durante sua passagem pela Portuguesa na Série D. O centroavante foi julgado nesta quinta-feira (25) pela expulsão na partida contra o Uberlândia, pelas oitavas de final da competição, e agora terá de cumprir a punição.

O caso aconteceu no jogo de ida das oitavas de final, disputado em Minas Gerais. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cadorini acertou uma cabeçada no zagueiro Rayan e recebeu o cartão vermelho.

A denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi enquadrada no artigo 254-A, §1º, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente a agressão física durante a partida.

No julgamento desta quinta-feira, a decisão foi tomada por maioria de votos pela suspensão de Cadorini por quatro partidas. Como a punição ocorreu após o encerramento da participação da Portuguesa na competição, a suspensão deverá ser cumprida pelo jogador em partidas futuras.

Cadorini, que atualmente defende o Santa Cruz, torna-se mais um desfalque do Tricolor para a sequência do Quadrangular do Acesso na Série C. O clube pernambucano ainda pode recorrer da decisão do STJD na tentativa de reduzir a punição imposta ao centroavante.

Com a suspensão mantida, Cadorini se junta ao atacante Ronald e ao zagueiro Eurico entre os jogadores que não estarão à disposição do Santa Cruz para o próximo compromisso, diante do Floresta, neste sábado (26).

Cadorini soma três partidas pelo Santa Cruz, todas saindo do banco no Quadrangular da Série C.