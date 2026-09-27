Santa Cruz fica a um empate do acesso à Série B; veja os cenários

Após empate com o Floresta, Tricolor chegou aos 10 pontos e pode confirmar classificação na próxima rodada

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz está muito perto de confirmar o retorno à Série B. Após o empate por 1 a 1 com o Floresta, neste sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Tricolor chegou aos 10 pontos e abriu seis de vantagem para o terceiro colocado.

Com duas rodadas restantes no Quadrangular do Acesso da Série C, os dois primeiros colocados do Grupo B garantem vaga na Série B de 2027.

Um empate garante o acesso

O Santa Cruz enfrenta o Maringá no próximo sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco. Caso empate, chegará aos 11 pontos e não poderá mais ser alcançado por três dos quatro integrantes do grupo.

Vaga pode vir mesmo com derrota

Mesmo que o Tricolor perca para o Maringá, também poderá garantir a classificação já na próxima rodada, caso o Floresta não vença o Botafogo-PB, em Fortaleza, no mesmo dia e horário.

Caso os cearenses não conquistem os três pontos diante dos paraibanos, também não poderão mais ultrapassar a Cobra Coral, que garantirá, ao menos, o segundo lugar do Grupo B.

