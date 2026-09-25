Santa Cruz já vende 21 mil ingressos para duelo com o Maringá pela Série C

Tricolor pode chegar ao confronto do dia 3 de outubro já com acesso à Série B, dependendo do resultado contra o Floresta

Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz já começou a fazer sua parte para transformar a partida contra o Maringá em uma possível comemoração coral na Arena de Pernambuco. Na noite desta quinta-feira (24), o clube divulgou uma parcial de 21 mil ingressos vendidos para o confronto marcado para o dia 3 de outubro, sábado, às 17h, pela quinta rodada do quadrangular do acesso da Série C.

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Ainda faltam nove dias para a partida, mas a procura antecipada é muito pela expectativa da torcida para um duelo que pode ganhar contornos ainda mais decisivos na reta final da competição. O Santa Cruz chega ao compromisso diante do Maringá com a possibilidade de disputar a partida já com o acesso à Série B de 2027 confirmado.

Isso porque, antes de voltar à Arena de Pernambuco, o Tricolor encara o Floresta, no Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular. Dependendo da combinação de resultados, o confronto pode ser justamente o jogo que carimba matematicamente a vaga coral na segunda divisão nacional.

De qualquer forma, se a disputa por uma vaga na Segunda Divisão ficar para a quinta rodada, o elenco tricolor vai poder contar novamente com a força do seu torcedor na Arena de Pernambuco.















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Próximo desafio é contra o Floresta

Antes de pensar no Maringá, porém, o Santa Cruz volta suas atenções para o Floresta. As equipes se enfrentam no Presidente Vargas, em Fortaleza, e o resultado poderá antecipar a definição do futuro coral na temporada.

Com 100% de aproveitamento na segunda fase da Série C, o Santa Cruz lidera seu grupo e chega ao Ceará com a possibilidade de confirmar matematicamente o acesso à Série B de 2027. A situação pode ser definida já neste sábado, caso o Santa Cruz volte a vencer o Floresta.

Com 12 pontos, o Tricolor não poderá mais ser alcançado por dois dos outros três times do grupo e garantirá matematicamente uma das duas vagas para a Série B de 2027.

O acesso também pode ser confirmado mesmo sem uma nova vitória. Para isso, o Santa Cruz precisará empatar com o Floresta e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em partida também marcada para este sábado.