Floresta x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Em jogo que pode garantir o acesso à Série B de 2027, Tricolor vai até Fortaleza e terá apoio da torcida

Santa Cruz e Floresta voltam a se enfrentar (Rafael Vieira/DP Foto)

No jogo mais importante dos últimos anos, o Santa Cruz visita o Floresta neste sábado (26), às 17h, podendo garantir o sonhado acesso à Série B de 2027.

O duelo, válido pela 4ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, será disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, que receberá milhares de torcedores da Cobra Coral.

Em caso de vitória fora de casa, o time treinado por Cristian de Souza garante matematicamente a vaga para a Segundona.

Se a partida terminar empatada, os pernambucanos vão precisar que o Botafogo-PB vença o Maringá, em partida que acontecerá no mesmo dia e horário, em João Pessoa.

Santa Cruz

O técnico Cristian de Souza deve repetir o mesmo time que venceu o Floresta por 1 a 0 na Arena de Pernambuco no último domingo (20).

Além de seguir sem o atacante Ronald, a Cobra Coral também não contará com o zagueiro Eurico, que será mais uma vez substituído por Edson Miranda.

Apesar da grande campanha no Quadrangular, onde lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido, o comandante Tricolor segue pregando cautela.

“A gente só vai comemorar qualquer tipo de resultado quando tiver matematicamente confirmado. Temos três jogos para conquistar nosso objetivo maior. Os jogadores estão muito concentrados para nada atrapalhar e tirar o foco”, disse em coletiva na última quinta-feira (24).

Destaque do time na campanha da Série C, Matheus Vinícius falou sobre a ansiedade para a partida que pode garantir o acesso.

“Um grupo de vencedores sempre vai ter um pouco de ansiedade, mas a gente está muito concentrado para chegar lá e, se Deus quiser, conquistar o objetivo nesse jogo”, declarou o lateral-esquerdo.

Floresta

Do outro lado, os donos da casa precisam da vitória para seguirem sonhando com o acesso, que, por pouco, não veio na última temporada.

Com três pontos conquistados, o Floresta ocupa a 3ª posição da chave e também deve repetir o mesmo time da última rodada.

Velho conhecido do Santa Cruz, o técnico Leston Júnior projetou a partida, vendo pontos positivos na derrota na Arena de Pernambuco.

“Os nossos jogos contra Botafogo e Santa Cruz foram jogos em que a gente produziu e criou possibilidades. Talvez contra o Santa Cruz tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade”, disse.

Apesar da pressão da partida, o treinador afirmou ter passado tranquilidade para os atletas durante a semana.

“A gente procurou, ao longo da semana, gerar essa tranquilidade e confiança do grupo, para que a gente faça um grande jogo”, finalizou.

Ficha do jogo

Floresta: Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Natan, Nonato, Garraty e Caíque; Daniel Baianinho e Rafinha. Técnico: Leston Júnior.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro, Eron e Renato. Técnico: Cristian de Souza.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 17h

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maria de Fatima Mendonca da Trindade e Fernanda Felix da Silva (ambos de Alagoas)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: SportyNet



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