Recém-chegado, Cadorini exalta momento vivido pelo Santa Cruz: ‘Muito especial’

Centroavante foi acionado nos três jogos do Quadrangular do Acesso e projetou o duelo contra o Floresta

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Um dos reforços do Santa Cruz visando ao Quadrangular do Acesso da Série C, o atacante Matheus Cadorini comemorou o momento da equipe, que está próxima de garantir vaga na Série B de 2027.

Acionado pelo técnico Cristian de Souza nas três partidas da segunda fase da competição, o centroavante, que chegou por empréstimo junto à Portuguesa, avaliou seus primeiros momentos no Tricolor.

“Tem sido muito especial chegar ao Santa Cruz e, logo de cara, fazer parte de um momento tão importante para o clube. Conseguimos três resultados muito bons e estamos todos muito focados no nosso objetivo”, disse.

Apesar de ainda não ter atuado como titular, o jogador de 24 anos garantiu que está preparado para aproveitar suas oportunidades na reta final da competição.

“Individualmente, tenho procurado aproveitar cada oportunidade e cada minuto em campo para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Espero continuar contribuindo e, no fim, conseguir esse tão sonhado acesso com o Santa Cruz”, afirmou.

Santa Cruz pode garantir acesso contra o Floresta

O atacante também projetou a partida contra o Floresta, que deverá contar com grande presença da torcida da Cobra Coral, mesmo jogando fora de casa.

“A gente sabe da importância do jogo contra o Floresta e também da possibilidade de conseguir o acesso já nesta rodada. É algo que motiva muito o grupo, mas sabemos que precisamos continuar fazendo dentro de campo o que nos trouxe até aqui”, declarou.

Líder da chave, o Santa Cruz pode confirmar seu acesso neste sábado (26), às 17h, contra o Floresta, em Fortaleza.

Em caso de vitória, a vaga já estará garantida. Caso fique no empate, dependerá de uma derrota do Maringá contra o Botafogo-PB, que se enfrentam no mesmo horário, em João Pessoa.



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