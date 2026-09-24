Técnico do Santa Cruz exalta organização defensiva antes de partida decisiva

Cristian de Souza também elogiou o Floresta antes do novo encontro entre as equipes na Série C

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Dono da melhor defesa da Série C, o sistema defensivo do Santa Cruz foi exaltado pelo técnico Cristian de Souza antes do jogo que pode garantir o acesso.

Sem ter sofrido gols nos três jogos disputados no Quadrangular, o comandante da Cobra Coral falou sobre o assunto em coletiva nesta quinta-feira (24).

“A organização defensiva é uma obrigação nossa para sermos competitivos em um quadrangular tão equilibrado e chegar a uma condição de poder ter a chance do acesso. As equipes que não defenderam bem ficaram pelo caminho”, disse.

Cristian também elogiou o Floresta, que será novamente adversário do Tricolor neste sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

“Ainda temos muitas coisas a melhorar. Pegamos um adversário que tem qualidade e uma mobilidade muito boa. A gente precisa defender ainda melhor no jogo de Fortaleza”, afirmou.

Foco e cautela

O treinador também manteve o discurso de cautela, adotado por todos que fazem parte do Santa Cruz.

“A gente só vai comemorar qualquer tipo de resultado quando tiver matematicamente confirmado. Temos três jogos para conquistar nosso objetivo maior. Os jogadores estão muito concentrados para nada atrapalhar e tirar o foco”, finalizou.

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